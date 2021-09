Morto Mikis Theodorakis, politico e storico compositore greco: aveva 96 anni

Il compositore greco Mikis Theodorakis, autore fra l'altro della colonna sonora del film cult del 1964 "Zorba il greco" e icona della resistenza alla dittatura dei colonnelli, è morto all'età di 96 anni. Lo ha riferito una fonte dell'ospedale di Atene in cui era ricoverato. Talento prolifico e anticonformista in politica, Theodorakis è stato sempre apprezzato nel suo Paese d'origine e nel mondo per la sua musica ispiratrice e la sua sfida al regime che ha governato la Grecia dal 1967 al 1974.

