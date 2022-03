Masterchef, Tracy Eboigbodin è la vincitrice dell'11esima edizione

Una sfida ai fornelli lunga 12 settimane e poi la vittoria finale "firmata" con un originalissimo menù che che unisce Africa ed Europa, i sapori dell'Italia a quelli della terra in cui è cresciuta, la Nigeria. Così il 3 marzo la 28enne Tracy Eboigbodin ha sbaragliato la concorrenza degli altri due concorrenti Carmine e Christian e si è laureata campionessa dell'11esima stagione di Masterchef, tra i cooking show più seguiti e amanti in italia.

«Se potessi parlare alla Tracy bambina, le direi: tieni duro, non ti arrendere, guarda in fondo al tunnel, nel tuo futuro c'è una grande luce e gioia» ha detto la giovane chef, che vive in Veneto «è un messaggio che rivolgo a tutte le donne in generale: credete in voi, non sentitevi inferiori a nessuna, ognuna ha una sua peculiarità o bellezza interiore».