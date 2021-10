Sembrerebbe finita per il più classico dei motivi - un tradimento - la storia d'amore tra Massimiliano Allegri e Ambra Angiolini. A darne notizia è il settimanale "Chi". Sempre molto riservati, i due non farebbero più coppia da un po' di tempo, dopo una relazione durata quattro anni. Il ritorno in panchina dell'allenatore, alla guida della Juventus, avrebbe stravolto i loro ritmi di vita. E mister Max avrebbe ceduto a qualche lusinga. Per ora solo indiscrezioni.