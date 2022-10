Marta Fascina, i look della (non) moglie di Berlusconi prima e dopo il fidanzamento con il Cav

Marta Fascina, deputata di Forza Italia e fidanzata di Silvio Berlusconi, con il quale è convolata in un "non matrimonio" lo scorso Marzo, è stata rieletta alla Camera alle ultime elezioni politiche. Da quando ha ufficializzato la sua relazione con il leader di Forza Italia, la Fascina ha mostrato un cambio di look totale, che non è passato inosservato agli occhi più attenti.

Oggi la "first lady" di FI ha presenziato in Parlamento vicino al Cav, i due subito dopo si sono concessi un momento di relax in una nota gelateria romana, con tanto di momento immortalato e postato sulla pagina Facebook di Silvio Berlusconi, che ha scritto: «Dopo una giornata tra Camera e Senato, Marta ha optato per un buon gelato, mentre io non ho resistito ad una crêpes! Buona serata a tutti!»