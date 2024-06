Mario Draghi riceve in Spagna il Premio Europeo Carlo V

L'ex presidente del Consiglio ed ex presidente della Banca centrale europea, Mario Draghi, ha ricevuto oggi il Premio Europeo Carlo V in una solenne cerimonia presieduta dal re Felipe VI di Spagna nel Monastero di San Jeronimo de Yuste, a Cuacos de Yuste, in Estremadura. Alla premiazione hanno preso parte l'alto rappresentante dell'Ue per gli Affari esteri Josep Borrell, i ministri spagnoli degli Esteri, José Manuel Albares, e dell'Economia, Carlos Cuerpo, il vicepresidente della Bce, Luis de Guindos e l'ex premier spagnolo José Maria Aznar.