Madonna "si dà fuoco" ma per finta, gli scatti hot

Scatti infuocati per una Madonna "on fire" ( o "in Fiamme"). L'icona del pop ha condiviso lcuni scatti sexy in lingerie con un filtro "fiamme" nelle storie Instagram con sotto la canzone "Burning Up" suo grande successo del 1983. E immediatamente è scattata la polemica.

Madonna, twerking in lingerie su TikTok. I fan sotto choc: «Ma cosa le sta succedendo?»

Madonna sfugge alla censura di Instagram

Nei giorni precendenti la cantante di 64 anni aveva fatto parlare di sé anche per altri scatti osé in cui, in una foto avvolta da luci led viola, mostrava in bella vista il capezzolo (non censurato). Nonostante le rigide politiche di Instagram e Facebook circa le foto di nudo, questa foto non è stata censurata.