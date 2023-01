Luisa Ranieri e Luca Zingaretti, colleghi e amanti. La coppia è sposata dal 2012 e ha due figlie

Attori, colleghi e amanti. Luca Zingaretti e Luisa Ranieri si sono sposati nel 2012 e hanno due figlie, Emma e Binaca. La coppia ha alle spalle 10 anni di matrimonio ma in tutto sono 18 anni che sono insieme. La cerimonia è stata celebrata in Sicilia, nel castello di Donnafugata. A Domenica In Luisa Ranieri ha raccontato il primo incontro con Luca Zingaretti. Queste sono solo alcune delle foto che i due attori condividono sui loro profili social mostrandosi come una coppia affiatata.