Ludovica Valli incinta ricoverata a Dubai, paura anche per la figlia Anastasia. «Sta molto male»

La vacanza a Dubai si è trasformata in un incubo per Ludovica Valli che, essendo anche incinta, ha dovuto correre d'urgenza in ospedale a Dubai per farsi rassicurare da un medico ed è stata ricoverata. L'influncer classe 1997 con 2 milioni di followers si trovava negli emirati insieme al marito Gianmaria Di Gregorio e la figlia Anastasia. «Mi mancava l'aria» ha spiegato Ludovica in alcune storie. Ora la famiglia è tornata in Italia ma i problemi non sono finiti: ora a star male è la piccola Anastasia, anche lei con febbre, debolezza e mal di gola.