Luca Argentero e Cristina Marino, storia di una bellissima coppia

Cristina Marino e Luca Argentero sono una delle coppie più belle del cinema italiano. La loro storia d’amore sembra quasi la bellissima trama di un film romantico. I due si sono incontrati per la prima volta nel 2015 sul set di «Vacanze ai Caraibi», quando lui era ancora sposato Myriam Catania, e la loro relazione è iniziata poco dopo. All’inizio la loro relazione fu molto discussa non solo per la differenza d’età ma anche perché, all’epoca, lui si era separato da poco con Myriam Catania. Il loro amore però è stato più forte di tutto. E da allora, non si sono più lasciati.

Luca Argentero e Cristina Marino, storia di una coppia di bellissimi

Pur tenendo molto alla loro privacy, i due sono amatissimi dai fan. Il 20 maggio del 2020 nasce Nina Speranza, figlia di Cristina Marino e Luca Argentero. A dare l’annuncio è lo stesso Luca Argentero che, via Instagram, pubblica un dolcissimo messaggio di benvenuto alla sua primogenita con un semplicissimo (ma non per questo banale): «Noi. Nina Speranza Argentero», accompagnato da uno scatto dove la manina della bimba stringe un dito del neo papà. Poi il matrimonio. Cristina e Luca sono convolati a nozze con rito civile sabato 5 giugno 2021, nella cornice di Città della Pieve, in Umbria. E la romantica storia prosegue a gonfie vele