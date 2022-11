Lorella Cuccarini nel backstage di Rapunzel - Il Musical

Lorella Cuccarini torna a teatro con una favola per tutta la famiglia, tra emozione e magia: dal 2 dicembre all'8 gennaio sarà Gothel, la "strega" malvagia in "Rapunzel - Il Musical" lo spettacolo in scena (con un cast rinnovato) al teatro Brancaccio di Roma dopo il successo del 2014 con oltre 150.000 spettatori in tutta Italia. Alcune foto dal backstage dello spettacolo.