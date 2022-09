Lodovica Rogati e il caso Richetti. «Condannata per calunnia, è lei che lo accusa di molestie»

Il suo nome è Lodovica "Mairé" Rogati e, secondo un articolo del quotidiano "Domani", sarebbe la donna denunciata dal senatore Matteo Richetti per stalking. Per i legali del politico di Azione, Rogati sarebbe anche la protagonista dell'intervista anonima rilasciata a "Fanpage" in cui si accusa un parlamentare di abusi e molestie. La donna nel 2016 fu condannata per calunnia e stalking nei confronti del suo ex compagno, reati poi andati in prescrizione durante l'appello.