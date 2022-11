«Quel noi è finito». Se qualcuno ancora sperava che si potesse tornare a vedere a Zelig il duo Katia Follesa e Valeria Graci, che sul quel palco sono diventate famose, può mettersi l'anima in pace: non avverrà. A escludere categorigamente questa possibilità è stata la Follesa nel Podcast BSMT nel quale ha raccontato i motivi per i quali si è giunti a una rottura.