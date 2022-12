William e Kate al gala di Boston, la principessa del Galles sfoggia un abito noleggiato a 100 sterline e il girocollo di Diana

Il principe William e Kate Middleton chiudono la loro tre giorni americana in grande stile con la consegna dei premi Earthshot all'Mgm Music hall di Boston. La principessa di Galles è arrivata al gala con un abito a spalle scoperte verde di Solace London noleggiato sulla piattaforma inglese HURR al costo di 100 sterline. A completare il vestito la collana di diamanti e smeraldi che apparteneva a Lady Diana e decolleté argento. Il principe William ha invece indossato uno smoking di velluto verde scuro, già usato in altre occasioni.

La Principessa del Galles ha incorporato nel suo outfit un pezzo iconico di gioielleria reale. Il girocollo di smeraldi e diamanti, che si abbina al tema verde dell'abito di Kate, apparteneva a sua suocera, la principessa Diana che una volta indossava notoriamente il pezzo come una fascia.

Kate wears Princess Diana’s emerald choker to Earthshot Prize: ‘The revenge choker’ https://t.co/4wEIT0fFu3 — The Independent (@Independent) December 3, 2022

I principi hanno incontrato le celebrità nel backstage dell'MGM Music Hall di Boston dopo la fine della cerimonia di premiazione. Kate ha consegnato il premio Earthshot Clean Our Air a Mukuru Clean Stoves, Kenya, una start-up che fornisce stufe più pulite alle donne in Kenya per ridurre l'inquinamento indoor malsano e fornire un modo più sicuro per cucinare. Ha detto agli ospiti di Earthshot: «Respirare aria pulita è qualcosa che molti di noi danno per scontato, ma purtroppo per milioni di persone in tutto il mondo non è scontato».