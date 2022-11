Jonnie Irwin, chi è il presentatore inglese che ha rivelato di avere un tumore terminale

«Ho un tumore terminale». Le parole di Jonnie Irwin, uno tra i più amati conduttori della tv britannica hanno gelato la Gran Bretagna. Jonnie conduce "A Place in The Sun" trasmissione che racconta di persone che desiderano trovare la loro casa perfetta nel Regno Unito oppure all'estero. Il 13 novembre ha rivelato di essere un malato terminale di tumore. Sposato con tre figli, Rex e due gemelli di due anni (Rafa e Cormac), Jonnie spera che la sua storia possa aiutare gli altri a "trarre il massimo da ogni giorno".

Jonnie Irwin, chi è

La carriera televisiva dell'ex agente immobiliare di 48 anni è iniziata nel 2004 quando è stato selezionato per presentare insieme a Jasmine Harman "A Place in the Sun" di Channel 4. Nel 2010 ha conquistato i fan diventando un ospite regolare di Escape to the Country su BBC1.

