Al Danieli gli avevano riservato la suite più bella, con vista unica sul Bacino di San Marco. Scelta scontata per un ospite come John Malkovich, l’attore e regista di passaggio a Venezia per una due giorni di riprese di “Ripley”, la nuova serie tv americana ispirata ai romanzi di Patricia Highsmith. Ma quando l’artista è arrivato in laguna e si è scoperto che non aveva il Green pass, le porte dell’hotel di lusso si sono chiuse.