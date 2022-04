Jeremias Rodriguez, il fratello di Belen a l'Isola dei Famosi 2022 non convince nessuno

Sta facendo molto discutere il fratello di Belen a L'Isola dei Famosi 2022. Jeremias Rodriguez non convince nessuno. Il suo temperamento troppo "saccente" non piace nè in Honduras nè tantomeno ai telespettatori. Il primo a scagliarsi contro di lui è stato Antonio Zequila che una volta rientrato in Italia ci ha messo un attimo a lasciare le sue parole a un settimanale. Per Antonio Jere è «arrogante e presuntuoso». Non andrebbe inoltre daccordo neanche con la produzione, sempre a quanto riporta Zequila. Un ragazzo dal passato difficile che ha ritrovato la serenità grazie alla sua fidanzata Deborah Togni, ma che nonostante l'amore sembra non riesca a placare i bollenti animi. E anche Alvin si trova spesso a doverlo riprendere in diretta. In questa edizione del reality condotto da Ilary Blasi, Jeremias gioca in coppia con papà Gustavo.