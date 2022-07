Jennifer Lopez è arrivata a Capri in gran segreto, è approdata sull'isola per poi recarsi nel porto turistico dov'era attesa da un'imbarcazione che ha trasportato JLO, guardie del corpo e collaboratori, sullo yacht ormeggiato a largo di Marina Grande. La star, cantante e produttrice, sarà protagonista di uno speciale concerto privato per una serata di beneficenza per Unicef. La performance è in programma la sera di sabato 30 luglio, alla Certosa di San Giacomo.

Foto Rino Barillari