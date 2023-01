Lauren Sánchez e Jeff Bezos: gli abiti splendenti della coppia

Nella sua prima intervista da quando è stata resa pubblica la sua relazione con il fondatore di Amazon e Ceodi Blue Origin, Jeff Bezos, l'ex giornalista Lauren Sánchez ha discusso del suo percorso per diventare pilota con il Wall Street Journal. Tabloid come Page Six e The National Enquirer hanno pubblicato la relazione tra la Sánchez, 53 anni, e Bezos, 59 anni, nata nel gennaio 2019, poche ore dopo che Bezos aveva annunciato la rottura con la sua allora moglie MacKenzie Scott. Sánchez era anche sposata con Patrick Whitesell, all'epoca presidente esecutivo di William Morris Endeavour. Il Journal le ha parlato in esclusiva per la prima volta dallo scandalo.