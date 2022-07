Influencer scrocconi, anche Francesco Facchinetti (dopo lo chef messicano) perde le staffe: «Fate schifo. Siete delle bestie»

Solo qualche giorno fa il famoso chef messicano Edgar Núñez è finito nella bufera social per aver rifiutato di farsi «pagare in visibilità» una da una content creator, o meglio conosciuta come influencer. Su TikTok, Francesco Facchinetti ha voluto dire la sua sulla questione degli "influencer scrocconi" e ovviamente il cantante si schiera dalla parte dello chef: «Hai fatto bene! E questa moda allucinante degli influencer o dei personaggi famosi che vanno in giro a scrocco deve finire, basta»