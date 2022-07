Ilary Blasi, la nuova vita dopo Totti: le vacanze in Tanzania e le foto senza veli

È una Ilary Blasi tutta nuova quella che ha detto addio, in via ufficiale , a Francesco Totti. Per fuggire dal gossip, la showgirl è volata in Tanzania con i tre figli e con la sorella Silvia. E ora, che è una donna libera riparte dalla famiglia e dai social. lei che è sempre stata contraria alla condivisione spasmodica di scatti, ora dal parco di Serengedi non perde occasione per postare. lei arrivata in aeeroporto, lei con i figli, lei con la sorella e anche lei in topless.