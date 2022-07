Ilaria Galassi, da star di Non è la Rai a badante di una 90enne: «Con quei soldi ci faccio la spesa»

Era una delle star di Non è la Rai, ma oggi dopo 27 anni la vita di Ilaria Galassi è completamente cambiata. A 46 anni la ragazza dalla frangetta bionda piu' conosciuta degli anni'90 fa la badante. un lavoro per il quale non percepisce neanche uno stipendio. La signora Ausilia a volte le fa dei regali e con quei soldi Ilaria, che vive con il fidanzato ci fa la spesa. Ma il suo rapporto con la 90enne è davvero speciale e non può piu' farne a meno.