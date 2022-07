Giuseppe Conte va in Senato per ascoltare il discorso di Mario Draghi. Ancora incognita sul voto di fiducia del M5S

Fino all'ultimo non si sa come voteranno i senatori del M5S. Riconfermeranno la fiducia al premier Mario Draghi? Il capo politico dei Cinquestelle, ed ex premier, Giuseppe Conte ha seguito il discorso di Draghi negli uffici del partito a Palazzo Madama. Non ci sarebbe stato nessun contatto, a quanto apprende l'Adnkronos, tra il premier Mario Draghi e il leader del M5S Giuseppe Conte stamattina. Nulla esclude che i due possano sentirsi nel corso della giornata, ma tra ieri sera e questa mattina la telefonata -che molti attendevano in ambienti 5Stelle- non ci sarebbe stata. Fonti vicine al leader pentastellato sostengono che Conte solo dopo aver ascoltato il discorso del presidente del Consiglio scioglierà la riserva sulla fiducia.