Giuliano Ferrara si trova ricoverato in condizioni gravissime nel reparto di rianimazione cardiologica dell'ospedale Misericordia di Grosseto, dove è arrivato nella tarda serata di giovedì 27 gennaio. Lo conferma l'Asl Toscana sud est, dopo indiscrezioni di alcuni giornali locali. Ferrara, 71 anni, è stato colpito da un infarto mentre si trovava nella sua casa in Maremma, a Scansano. Sottoposto ad angioplastica nella notte, l'intervento è riuscito ma il giornalista resta in gravi condizioni.