Giulia Cavaglià perde il volo (per un suo ritardo) e se la prende con l'hostess: «Ho gli attacchi di panico»

Arriva in ritardo al gate e non la fanno imbarcare, ma lei se la prende con la hostess. La protagonista della spiacevole vicenda è Giulia Cavaglià ex tronista di Uomini e Donne. Doveva tornare in Italia dopo un week-end passato a Barcellona ma l'influencer ha tardato «di 4 minuti», specifica (per poi ritrattare subito dopo e dichiarare che i minuti di ritardo erano 3), all'orario previsto per l'imbarco dalla compagnia aerea e il personale di terra non le concede l'accesso. Così lei inveisce contro la compagnia aerea e la hostess.

Giulia Cavaglià fa ritardo, perde il volo e inveisce contro l'hostess: «Mi ha fatto tornare gli attacchi di panico». I video dell'ex tronista virali

Giulia vuole fare una petizione e chiede i documenti alla donna che non le ha permesso di imbarcarsi ma lei non glieli dà. Così nei video l'ex di UeD si mostra disperata dicendo che è in preda a un attacco di panico. ««Perdere un volo non è la fine del mondo. Ritornare ad avere attacchi di ansia e panico per colpa di una hostess di m... non lo trovo giusto». I video diventano virali ma il web dà torto all'influencer.