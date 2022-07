Giovanni Allevi, suicida la sorella maggiore Maria Stella

Tragedia a Ascoli Piceno dove nella notte è morta Maria Stella Allevi, sorella maggiore del compositore Giovanni Allevi. La donna che era insegnante presso una scuola della zona e abitava sola è stata trovata morta nella propria abitazione.

A dare l'allarme è stato un familiare che è andato nella sua abitazione perché non riusciva a mettersi in contatto con lei. Non sarebbero stati trovati biglietti, ma secondo gli inquirenti si tratta di un gesto volontario.

Sul fatto indagano i carabinieri, la Procura di Ascoli Piceno ha disposto una ricognizione del corpo che dovrebbe essere effettuata nel pomeriggio.