Gianfranco Fini ospite di Mezz'ora in Più

Gianfranco Fini lancia un appello al presidente del Consiglio dei ministri: «Spero che Giorgia Meloni colga questa occasione per dire senza ambiguità e reticenze che la destra italiana i conti con il fascismo dalla fondazione di An». Parole, quelle dell'ex politico italiano, che sono state pronunciate nel corso della trasmissione «Mezz'ora in più». Fini ha sottolineato come il 25 aprile, festa della Liberazione, sia un evento che rischia di dividere piuttosto che unire.