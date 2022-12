Giacomo Urtis continua a far parlare di sè. Le ultime foto con parrucca bionda, labbra gonfiate e occhi da gatto preoccupano i fan. «Irriconoscibile». Il chirurgo dei vip ha esagerato con i ritocchini? Vediamo allora Giacomo Urtis come era e come è ora.

Giacomo Urtis, la trasformazione del medico estetico sconvolge i fan: «Ma stai facendo un percorso per cambiare sesso? Irriconoscibile»