Ghali, la mamma e il tumore comparso due volte: «Quando ha sconfitto il cancro al seno si è accesa una luce»

Una dura malattia, superata due volte, a distanza di anni, quella della mamma di Ghali, il rapper milanese 31enne, ospite oggi al teatro Manzoni di Milano in occasione dell'incontro dell'istituto europeo di oncologia "Ieo con le donne 2024". L'ente organizza ogni anno dopo il primo evento voluto dall'oncologo Umberto Veronesi questo evento per far dialogare pazienti o ex pazienti con cancro al seno e medici.

Ghali alla Mecca per il Ramadan, pioggia di critiche sui social: «Quello che fai è precluso alle donne, dovresti batterti per loro»