Ferragosto, gli scatti social dei politici italiani

Chi in famiglia, chi con il gatto in campagna e chi "al lavoro". È il ferragosto dei politici italiani, che in un'estate nel pieno della campagana elettorale non rinunciano a postare sui social gli auguri per il giorno di festa, condividendo scatti della loro giornata. Giorgia Meloni posta una foto a casa insieme alla figlia, Matteo Salvini si mostra al telefono e fa gli auguri "a chi lavora", Carlo Calenda con il gatto nel trasportino per andare in campagna. E ancora Silvio Berlusconi condivide la foto di un brindisi insieme alla compagna Marta Fascina, davanti a una tavola imbandita.