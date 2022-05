Fedez e J-Ax lanciano il progetto LoveMi

Fedez vuole fare un regalo alla sua città, Milano, un regalo per il quale è stato fondamentale l'apporto di J-AX con cui non si era sentito per alcuni anni per una serie di dissidi che sono svaniti dopo una telefonata di sei ore in cui Fedez ha proposto al collega l'evento. Telefonata durante la quale «si sono detti tutto». È così che il 28 giugno, alle 18, in piazza Duomo, si terrà Love Mi, un vero e proprio festival a cui parteciperanno, tra gli altri, Tananai, Ghali, e il cui incasso andrà alla Fondazione Tog (Toghether to go) che ci occupa di aiutare bambini affetti da complesse patologie neurologiche. Lì si terrà anche le reunion tra Fedez e J-ax