Il promotore della giustizia Vaticana Alessandro Diddi avvierà nuove indagini in relazione alla scomparsa di Emanuela Orlandi avvenuta a Roma (città del Vaticano) nel giugno del 1983. In base a quanto si apprende l'iniziativa è legata ad una serie di istanze presentate in passato da Pietro Orlandi, fratello di Emanuela.

Emanuela Orlandi, il fratello Pietro: «Spero di essere ascoltato e in collaborazione Vaticano-Stato italiano»