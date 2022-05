Elisabetta Franchi, la stilista, imprenditrice e amministratrice delegata è finita al centro delle polemiche sui social e non solo a causa di alcune dichiaraizoni che ha rilasciato durante una conferenza dedicata alla partecipazione delle donne nel settore moda. In particolare, Franchi, ha rivelato di non assumere donne giovani per il timore che possano avere figli.