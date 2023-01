Colpo di Stato «possibile»: la nuova rivelazione su Putin.

L'ex speechwriter di Vladimir Putin Abbas Gallyamov dice in un'intervista alla Cnn che un colpo di stato militare sta diventando una possibilità in Russia. «L'economia russa si sta deteriorando. La guerra è persa. Ci sono sempre più cadaveri che tornano in Russia, quindi i russi incontreranno maggiori difficoltà e cercheranno di trovare una spiegazione al perché di tutto questo, guardando al processo politico e rispondendosi: Beh, questo è perché il nostro Paese è governato da un vecchio tiranno, un vecchio dittatore», ha detto Gallyamov, riferendosi a Putin. Per Gallyamov, il golpe potrebbe arrivare nei prossimi 12 mesi.