Claudia Ferranti, l'attrice romana e concorrente di Masterchef Spagna stroncata dai giudici

Non si è chiusa benissimo, l'avventura di una concorrente italiana all'11esima edizione di Masterchef Spagna: il suo nome è Claudia Ferranti, 38 anni, attrice di teatro italiana nata a Roma ma residente da tempo a Madrid. La concorrente è stata eliminata al termine di un "pressure test" - sfida eliminatoria che chiude ogni puntata dello talent culinario - in cui gli aspiranti chef si sono cimentati nella preparazione di un "gyoza", tipico raviolo di carne giapponese. Il suo piatto non è stato per niente apprezzato dai giudici: uno di loro ha detto «Sarò leggero, fa schifo», senza troppi giri di parole, prima di sputarlo in un tovagliolo.