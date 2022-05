Antonio Cicchetti è il sindaco di Rieti, ha 70 anni e ha cominciato la sua attività politica come dirigente locale del Fronte della Gioventù e poi del Movimento Sociale Italiano Destra Nazionale, con il quale è stato eletto consigliere comunale di opposizione dal 1975 al 1994, anno in cui è stato eletto per la prima volta sindaco di Rieti. Fa il bis nel 1998. Nel 2005 approda alla Pisana come consigliere regionale del Lazio. Diventa assessore regionale alla Cultura nella giunta Polverini.