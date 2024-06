Chiara Ferragni, viaggi e sorrisi nelle foto sul suo profilo Instagram

L'imprenditrice digitale mette in mostra i suoi migliori sorrisi sul suo profilo Instagram, nonostante le novità delle ultime ore. Non solo le deleghe alla mamma Marina Di Guardo, in Sisterhood, la holding personale di Chiara Ferragni al vertice dell’impero: la Di Guardo però non ha competenze specifiche in campo societario. Ma in attesa di completare il riassetto complessivo, con l’immissione di capitale fresco per circa 5-6 milioni allo scopo di riequilibrare i conti, in Fenice srl, la società che possiede il brand Chiara Ferragni, ed è depositaria delle licenze, è in corso una revisione manageriale.