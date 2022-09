Charlene di Monaco torna in pubblico, la principessa partecipa al picnic di fine estate: le foto con i figli e il marito Alberto

Charlene di Monaco ha rispettato la tradizione del picnic di fine estate: insieme ai figli Jacques e Gabriella e al marito Alberto, si sono presentati all'evento di U Cavagnëtu, conosciuto anche come il picnic di Monaco per eccellenza. C'era grande attesa per il ritorno in pubblico della Principessa, soprattutto per le voci insistenti sulla gravidanza, e lei non è mancata.

Charlene di Monaco, prima foto in famiglia: la principessa è tornata a Montecarlo dopo le cure

Charlene di Monaco, le foto al picnic di fine estate

Con abito bianco lungo fino ai piedi di seta taglio tunica con spalline sottili rivestito da un tubino di pizzo con collo alto, outfit firmato da Terrence Bray. Un modello che nasconde tutta la fisicità dell'ex nuotatrice. Per i bimbi, stesso look: abitino lei e jeans, t shirt e camicia per lui, il tutto nei toni del celeste e bianco.