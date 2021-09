Ci sarebbe una maga dietro la scelta della principessa Charlène di Monaco di restare lontana dalla famiglia e dagli affetti. Oltre la malattia, la santona Dawn Mary Earl, come rivelato dal settimanale «Oggi», potrebbe essere la causa della lunga assenza della moglie del principe Alberto II. Charlène continua a curarsi per ristabilirsi in modo definitivo dalla brutta infezione che ha coinvolto naso, orecchie e gola, e che l'ha costretta a un intervento chirurgico con delle complicazioni.