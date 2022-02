Cesare Cremonini superospite a Sanremo 2022. Amadeus: «Sono felice e orgoglioso di averlo qui, lo stimo molto come cantante»

Cesare Cremonini sarà sul palco di Sanremo 2022 nella terza serata. «Giovedì sera - ha detto Amadeus in conferenza stampa a Sanremo - ci regalerà momenti davvero belli». Amadeus ha sottolineato che l'artista bolognese non è «mai stato a Sanremo, sono felice e orgoglioso di averlo qui, ne ho seguito passo passo le prove e lo stimo molto come cantante».

E chissà se l'annunciato omaggio del festival a Lucio Dalla, di cui quest'anno ricorrono i 10 anni dalla morte, sarà affidato proprio al giovane concittadino, che sul grande cantautore farà il suo primo film da regista, come annunciato lo scorso giugno. L'altro artista molto legato a Dalla e presente al festival è Gianni Morandi. Ma la sua presenza in gara ne limita le possibilità (non è pensabile un'esibizione extra per non avvantaggiarlo rispetto agli altri artisti in gara): ma chissà che Morandi non includa un pezzo di Dalla, magari dall'album Dalla/Morandi che i due fecero insieme nel 1988, nel medley annunciato per la serata delle cover.