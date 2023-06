Caterina Balivo e lo scudetto del Napoli: pizze fritte in piazza insieme a Gino Sorbillo

Caterina Balivo da conduttrice a pizzaiola? Sì, ma solo per un giorno. La presentatrice televisiva Caterina Balivo è stata sul lungomare di Napoli dove, per onorare una scommessa fatta in tv, ha fritto pizze per festeggiare lo scudetto del Napoli, sua squadra del cuore.

L'iniziativa richiamava l'episodio del film L'Oro di Napoli in cui una procace Sofia Loren preparava pizze tenendo a bada i focosi clienti ed il marito geloso interpretato da Giacomo Furia. Accanto alla conduttrice c'era Gino Sorbillo, il maestro pizzaiolo che ha messo a disposizione della Balivo il suo locale di via Caracciolo. A fare da cornice al banco di preparazione delle pizze fritte le sagome cartonate raffiguranti i giocatori del Napoli.

«La scommessa della pizza in piazza mi è subito piaciuta - ha detto Balivo mentre batteva pugni sul bancone per stendere la pasta - e la dedico ai giocatori, una squadra dove tutti sono stati campioni».