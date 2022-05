Caressa e Giulini, scintille in diretta a Sky: ecco cosa è successo. Giulini replica così: «Guarda Caressa a te non rispondo perché tu sei stato il primo a farci un'infamata la settimana scorsa e quindi non ho niente da dirti». «Prego?». Il giornalista è sorpreso dal "tackle" del presidente del Cagliari che spiega: «Sai benissimo, non chiedermelo. Settimana scorsa hai detto senza verificare o chiedere niente a nessuno che il Cagliari stava passando di proprietà e che il sottoscritto stava cedendo la società». Dopo un botta e riposta, il giornalista dice: «Se pensa che dare una notizia sia un'infamata allora mi spiego tante cose che non sono andate quest'anno. Lei ha una visione del calcio e del mondo che non è tanto attuale». Il collegamento si conclude con Giulini inquadrato mentre lascia l'auricolare e la diretta.