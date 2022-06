Andrew Formica, il capo di una società milionaria che ha lasciato tutto per fuggire in Australia

Lascia il suo posto di lavoro (e il suo stipendio milionario) per ritirarsi e stare in spiaggia senza fare nulla. È la storia di Andrew Formica, 51 anni, padre di quattro figli e amministratore delegato di Jupiter, fondo di investimento che gestisce 55 miliardi di sterline di risparmi di piccoli e grandi investitori.

Un ruolo di responsabilità a cui Andrew è subentrato nel mazo 2019 e che ora è deciso a lasciare dopo apppena 4 anni in cui ha guadagnato circa 5 milioni di sterline. Il motivo? La volontà di tornare in Australia al fianco dei suoi anziani genitori. Cosa farà ora? "Il mio un o piano è stare in spiaggia senza fare niente" ha annunciato alla stampa inglese.