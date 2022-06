Caparezza soffre di acufene, carriera a rischio

in un'intervista al Resto del Carlino, ha annunciato di essere in procinto di ritirarsi dalle scene: «Faccio questi venti concerti e mi fermo. Non posso rischiare troppo». Caparezza aveva parlato del suo deficit uditivo nel brano "Larsen" del 2018, il cui testo recita: «Fischia l’orecchio, infuria l’acufene / Nella testa vuvuzela mica l’ukulele».