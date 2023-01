Cannavacciuolo: «Masterchef? Dicevano che mi avrebbe rovinato»

L'infanzia difficile con il padre sempre al lavoro. Una vita di sacrifici, poi il successo la partecipazione alla trasmissione Masterchef e ora finalmente la terza stella Michelin assegnata al suo ristorante Villa Crespi. Lo chef Antonino Cannavacciuolo a 47 anni è ormai nell'olimpo della cucina italiana. Un traguardo oltre ogni immaginazione per quel ragazzo partito da Vico Equense (Napoli) e arrivato in Piemonte. In un'intervista al Corriere racconta il percorso che l'ha portato al successo: «lavoro, impegno voglia di migliorarsi sempre. In 40 anni mai una vacanza». E per il futuro? «Mi auguro un 2023 in cui avrò più tempo per me, per rimettermi a studiare».