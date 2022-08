Asia Argento si è fidanzata, ecco chi è e Michele Martignoni: campione di arti marziali 20 anni più giovane di lei

A 46 anni dopo un passato turbolento la rinascita di Asia Argento sembra ormai essere inarrestabile. Dopo aver smesso con alcol e droghe ora per la figlia del regista horror è arrivato anche l'amore. Lui è Michele Martignoni, campione di arti marziali miste (MMA). Romano come lei, 26enne quindi 20 anni in meno di lei ma la differenza d'età sembra non preoccupare nessuno, almeno a loro sicuramente non li sfiora neanche.