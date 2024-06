Antonella Clerici operata d'urgenza alle ovaie: «Uno tsunami»

Intervento chirurgico per Antonella Clerici che, in un post su Instagram, racconta di essere stata operata d'urgenza alle ovaie dopo un regolare controllo per una cisti. «Come sempre voglio essere sincera con voi e raccontarvi cosa mi é successo perché questo possa ricordare a tutti l'importanza della prevenzione», scrive la conduttrice che sui social posta una foto dal suo letto di ospedale dove con le mani fa il segno della vittoria per rassicurare i suoi sostenitori.

Antonella Clerici operata d'urgenza alle ovaie, il post su Instagram: «Risonanza, poi il ricovero: è stato uno tsunami»

«Giovedì scorso - racconta Clerici - arrivo a Roma con l'idea di stare vicino a un'amica e di andare a Napoli al concerto di Gigi D'Alessio. Il mio ginecologo mi ricorda che devo controllare una cisti ovarica. Da lì parte uno tsunami. Risonanza, ricovero, operazione. Ciao ovaie. Tutto è andato bene».