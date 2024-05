Nuova fiamma per Jannik Sinner? Il tennista altoatesino è stato avvistato ieri in un ristorante di Parigi insieme alla collega tennista Anna Kalinskaya, russa classe 1998 che si trovava a chiacchierare con l'azzurro in una romantica balconata parigina, a pochi giorni dall'inizio del Roland-Garros.