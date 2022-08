Alex Nuccetelli, ecco chi è l'amico "Cupido" di Totti (che sa la verità sulla separazione con Ilary Blasi)

È colui che ha fatto conoscre Ilary Blasi e Francesco Totti, ma è anche colui che ha presentato all'ex capitano giallorosso Noemi Bocchi. Alex Nuccetelli, volente o dolente entra a far parte del gossip estivo e da culturitsa, pr e promoter diventa anche opinionista. Tutte le trasmissioni lo vogliono. ora che l'addio tra totti e Ilary è ufficiale lui si fa portavoce della verità, o meglio di quella che sa. Grande amico del Pupone da sempre, in passato ex marito di Antonella Mosetti (padre di Asia) con cui ancora adesso ha un bellissimo rapporto, (anche di Alex) ormai sappiamo tutto.