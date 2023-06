Papa Francesco non rinuncia all'udienza generale nel giorno del ricovero

Nella mattina in cui sarebbe poi stato ricoverato al Gemelli, papa Francesco non ha rinunciato ad alcun impegno previsto, come in un normale mercoledì di lavoro. Prima dell' udienza generale in Piazza San Pietro, infatti, il Pontefice ha tenuto altre due udienze private: una con il cardinale Luis Antonio G. Tagle, pro-prefetto del dicastero per l'Evangelizzazione, ed una col dottor Zuhair Alharthi, segretario del King Abdullah International Centre for Interreligious and Intercultural Dialogue. Lo riferisce il Bollettino della Sala stampa vaticana.