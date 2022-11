Papa Francesco incontra i parenti ad Asti e pranza con la cugina

Il Papa, appena arrivato a Portacomaro ( Asti) ha compiuto una breve visita nella chiesa parrocchiale della Beata Vergine degli Angeli. Un luogo che gli è particolarmente caro - sottolinea l'Osservatore Romano - perché lì pregavano i suoi familiari, in particolare nella cappellina con una piccola statua della Madre di Dio. Ad accompagnarlo il parroco, don Luigino Trinchero. In particolare, Francesco ha salutato con affetto Luigina Gallo, una donna di cento anni. Poi l'arrivo nell'abitazione della cugina Carla Rabezzana, 90 anni, che lo ha accolto sull portone di casa.

Nel pomeriggio il Papa avrà incontri privati con i familiari e pernotterà nell'Episcopio di Asti. Domani la Messa nella Cattedrale di Asti, durante la quale conferirà il ministero dell'accolitato a Stefano Accornero. Particolarmente significativa sarà la partecipazione di giovani della diocesi, in occasione della Giornata mondiale della gioventù, che si celebra a livello diocesano appunto domani. Alla preghiera dei fedeli saranno ricordati, in particolare, «i popoli che soffrono a causa della guerra», auspicando che «tacciano le armi e si spenga in tutto il mondo odio e sete di vendetta». E si pregherà anche perché «trovino conforto e sostegno tutti coloro che soffrono a causa della situazione economica attuale e per chi ha perso il lavoro». Al termine della messa, Francesco guiderà la preghiera dell'Angelus. Dopo il pranzo in Episcopio, il Papa farà rientro in elicottero (il decollo è in programma alle 16 nello stadio comunale Censin Bosia, dove lo saluteranno oltre mille tra bambini e ragazzi della zona) in Vaticano. L'arrivo è previsto alle 17.45.